本拠地でのオリオールズ戦【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦に臨む。佐々木朗希投手が登板する一戦。試合3時間前に行われたデーブ・ロバーツ監督の会見を受け、米記者たちが“ある情報”を一斉速報した。ロバーツ監督は会見の冒頭、首の張りで負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミスの最新の状態について言及した。「（復帰