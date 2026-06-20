本拠地でのオリオールズ戦

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦に臨む。佐々木朗希投手が登板する一戦。試合3時間前に行われたデーブ・ロバーツ監督の会見を受け、米記者たちが“ある情報”を一斉速報した。

ロバーツ監督は会見の冒頭、首の張りで負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミスの最新の状態について言及した。「（復帰まで）もっと時間が必要だ。（痛みの）感覚を和らげるために、彼は何かしらの注射を受ける。状態は悪くないが、グレートとは言えない」と説明。ILからの復帰は「今週末にはアクティブにならない」とした。

スミスは10日（同11日）にIL入り（適用は遡って8日から）。今季も正捕手としてチームを牽引し、52試合で打率.249、出塁率.338、6本塁打を記録していた。何より「ABSチャレンジ」の名手でもあり、大谷翔平投手や山本由伸投手のピッチングも支えてきた。

スミスの最新情報を地元メディアも一斉に速報した。「ドジャース・ネーション」は「BREAKING」として公式X（旧ツイッター）に投稿。地元メディア「ドジャース・ビート」も「ロバーツ監督は、ウィル・スミスがILから復帰するにはまださらに時間が必要であると述べた」とし、米ポッドキャスト番組「ドジャー・トーク」の司会を務めるデビッド・ヴァセイ氏は「スミスが首にコルチゾン注射を受ける予定」「ロード遠征に帯同するかどうかについては疑問」と伝えた。（Full-Count編集部）