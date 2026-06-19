ニュージーランド・オークランドを拠点に活動する韓国系インディー・ポップ・シンガーソングライターのhanbee（ハンビー）が、ニューアルバム『daydream radio』をリリース。あわせて、リード曲「call me yours」のアニメーション・ミュージックビデオも公開された。インディー・ポップ／シンガーソングライターとしてのルーツに、シティポップのエッセンスを織り込んだ『daydream radio』は、オークランドとソウルを行き来しなが