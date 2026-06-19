今日19日(金)は、新潟で「ハロ(日暈)」が見られました。「ハロ」は天気が下り坂のサインです。明日20日(土)〜21日(日)は、西日本〜東日本の広い範囲で雨となるでしょう。「ハロ」とは?今日19日(金)は、近畿〜関東・北陸は日差しが出て、最高気温30℃以上の真夏日が続出となりました。そんな中、新潟市内では「ハロ(日暈:ひがさ)」が見られました。太陽の周りに現れる、虹のような光の輪のことをハロや日暈(ひがさ)といいます。ハロ