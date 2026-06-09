1歳の幼児の顔をケーキに押しつける動画がSNSで拡散し、虐待を疑う通報が相次いだことを受け、警察と児童相談所は連携して、幼児の安全を確保しました。まだ幼い子どもの顔に押しつけられたケーキ。子どもが泣きじゃくる一方で、大人の笑い声が響きます。これは、幼児の保護者がSNSに投稿したとみられる動画です。警察によりますと、ケーキを押しつけられていたのは1歳の幼児で、他の動画ではビールが入っ