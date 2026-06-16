ウォーカーが4回の第2打席に西野から11号ソロを放ったオイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が16日、ロッテ浦和で行われたファーム・リーグ東地区、ロッテ戦で11号ソロを放った。投手は呆然と打球の行方を見送り、外野手は早々に追うのを諦めた豪快弾に、ファンは「飛距離エグいわ」「外国人野手獲りに行かないんだったらウォーカー獲っておけよ」などの声を上げた。「4番・指名打者」で出場したウォーカーの4回の第2打席