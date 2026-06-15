20年前に偶然出会った男性から購入英国在住のマイク・ハーストさんは、自身の1992年式『レンジローバー3.5 V8ヴォーグSE』（アーデンズ・グリーン）のフロントガラスに貼られたチェルシー＆ケンジントンの駐車許可証を指さしながら、「これぞ正真正銘のチェルシー・トラクターですよ」と言う。【画像】20年以上生産された高級SUVの始祖的存在【初代ランドローバー・レンジローバーを詳しく見る】全32枚チェルシー・トラクターと