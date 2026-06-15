俳優の本木雅弘（60）が14日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）で、俳優・坂東龍汰（29）の魅力について語った。坂東は1997年に米ニューヨークで生まれ、3歳で北海道へ移住。15年間過ごしたシュタイナー学園の卒業演劇をきっかけに俳優を志し、19歳の時に上京。2024年のドラマ「ライオンの隠れ家」をきっかけに注目を集め、昨年公開の映画「爆弾」（監督永井聡）では、手柄に飢える警官役で日本アカデミー賞新人俳優賞を