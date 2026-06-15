多くの地域で梅雨に入りましたが、この時期はなぜかせきや鼻炎などの症状に悩まされる人が増える傾向にあります。この原因について、対面診療とオンライン診療を提供するクリニックフォアの監修医・山田光泰さんに聞きました。【要注意】「ただの風邪」と判断するのは危険！これが梅雨に受診すべき4つの症状です梅雨のときに悩まされやすい症状とはQ.そもそも、梅雨になるとどのような症状が出やすいのでしょうか。山田さん「