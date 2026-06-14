2026年6月15日（月）より全国の八天堂常設店舗（一部店舗除く）にて、ムーミンオリジナルパッケージの「くりーむパン ブルーベリー」を販売開始。『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている