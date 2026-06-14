中学生を指導…元ヤクルト捕手の新田玄気氏が求める積極性と強振しっかりスイングできていれば、フライを打ち上げてアウトになるのは構わない。元ヤクルト捕手の新田玄気氏は現在、損害保険や生命保険の代理店業務などを行う「ミヤシタ」に勤務する傍ら、中学硬式野球の指導も行っている。打撃で選手に意識させるのは積極性とフルスイング。結果は問わない。「しっかり強く振ることが一番大事なことです。例えば1イニングで3人全