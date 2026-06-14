中学生を指導…元ヤクルト捕手の新田玄気氏が求める積極性と強振

しっかりスイングできていれば、フライを打ち上げてアウトになるのは構わない。元ヤクルト捕手の新田玄気氏は現在、損害保険や生命保険の代理店業務などを行う「ミヤシタ」に勤務する傍ら、中学硬式野球の指導も行っている。打撃で選手に意識させるのは積極性とフルスイング。結果は問わない。

「しっかり強く振ることが一番大事なことです。例えば1イニングで3人全員が初球を打って外野フライで3球で終わったとしても構わない。当てにいってフライを上げたらダメですけど、強く“ブン！”と振って高く上がるフライは、僕は紙一重だと思っていますので全然OKです」

まだ守備の技術が高くない少年野球では、ゴロを転がした方が相手のミスを誘うケースが増える。チームの得点に結びつき、勝利につながる場合もある。もちろん、作戦的に“ゴロゴー”など絶対にゴロを打たなければいけない場面もあるが、それ以外でゴロばかり打つようでは選手の打力アップにはつながらない。

「『フライばっかり上げやがって』という指導者もいますけど、僕からすればフルスイングできていれば問題ない。ボテボテのゴロになるよりは、よっぽどいいです」

強くスイングができていれば、わずかにボールの下を叩いて平凡な飛球に終わっても責めない。芯で捉えることができれば、長打となる可能性が高まるからだ。

もう1つ強調するのが積極性。若いカウントほど投手は甘い球を投げてくる傾向が強く、安打を打てる可能性は高まるだけに、ストライクは初球からどんどん狙うように指導している。

「ファーストストライク、セカンドストライクを振らないで、スリーストライク目を振ってアウトになった選手には『何で打てなかったか分かる？』と聞いています。『1、2球目のどっちかを振っていたら、こういう結果じゃないよ』って言います。アウトになるにしても、違ったアウトのなり方になる。そういう話ばかりしていますね」

3ボールは「打て」…追い込まれたら「何ができるんだ？」

新田氏自身、現役時代は「超積極的だった」こともあり、初球打ちはもちろん、3ボールからでも打ちにいく姿勢を求める。「満塁の3ボールはさすがに止めます。ダメな時は『待て』と言いますけど、基本的には得点圏を含めて3ボールは『行け！』『打て！』ですね」。中学生の場合、3ボールからだと真ん中付近に直球を投げてくる確率が高い。最も打ちやすい球が来る状況である。

追い込まれればプロでも打率は大きく下がる。打者は心理的に追い詰められ、投手はより厳しいコースに投げ込んでくる。「チームによっては2ストライクまで待つこともあります。でも僕は『2ストライクから何ができるんだ？』と思うタイプ。真ん中付近にくる甘い球を打つのが一番いい。仮に空振りやファウルになっても、やり直しができます」。積極的にいくべき理由はいくつもあるのだ。

「とんでもないボールを振ってはいけないけど、少し広く待って、ストライクなら全部振るぐらいの気持ちでいってくれた方が、やろうとしていることが伝わる。次につながります」

平日の水曜日と木曜日は業務後に千葉県内で野球スクールを開催。仕事が休みの土日や祝日は「東京神宮リトルシニア」でヘッドコーチを務め、自身の経験を還元している。強打の捕手として鳴らした新田氏の指導は分かりやすく、説得力がある。

甘い球は初球から打ちにいくこと。フライになっても構わないからフルスイングすること。それが打力アップやチームの得点、ひいては勝利につながっていく。（尾辻剛 / Go Otsuji）