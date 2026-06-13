敏腕記者ローゼンタール氏が解説カブスの鈴木誠也外野手に、今夏のトレードによる移籍の可能性が浮上している。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式X（旧ツイッター）が11日（日本時間12日）に動画を公開。米メディア「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が、深刻なチームの低迷に触れつつ、鈴木が現在のメジャーリーグにおいて非常に価値のある存在であると主張し、トレードの対象になり得ると指摘