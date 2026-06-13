アイスダンスで勝負の銀盤へフィギュアスケート男子の元世界王者で、アイスダンスで競技に復帰する宇野昌磨が13日、自身のXを更新。1枚の写真とともに衝撃の事実を報告すると、ファンの間に反響が広がった。2024年5月に一度は現役を引退した宇野は、今年5月22日に本田真凜とのカップルを結成しアイスダンスで現役復帰することを発表した。あれから22日。午前4時48分という早朝にXを更新した宇野は、「朝までゲームはよくした