Anthropicの新しいAIモデル「Claude Fable 5」について、開発者のサイモン・ウィリソン氏が「容赦なく積極的」と表現するほど自律的に動いたデバッグ事例を報告しました。Claude Fable is relentlessly proactivehttps://simonwillison.net/2026/Jun/11/fable-is-relentlessly-proactive/Claude Fable 5は、Anthropicが2026年6月9日に発表した「Mythosクラス」の一般向けモデルです。限定提供の「Claude Mythos 5」と基礎部分は同