起業志願者が投資家に事業をプレゼンするYouTube番組『令和の虎』。番組内で事業内容よりも頻繁に問われるのが、「なぜあなたがやるのか」という質問だ。起業だけでなく、転職時の面接や社内の提案会議などでも聞かれることの多いこの質問の真意は何なのだろうか? 本記事では、『令和の虎』チャンネルの創設メンバー・竹内亢一氏にインタビュー。番組の舞台裏や、虎たちが志願者を見極める視点について話を聞く。問われているのは