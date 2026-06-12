１２日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４６８．８１ポイント（１．９３％）高の２４７１８．１０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５７．３５ポイント（１．９１％）高の８３７４．４３ポイントと８日ぶりに反発した。売買代金は３１６４億３８３０万香港ドル（約６兆４７７４億円）に拡大している（１１日は２８８５億７３７０万香港ドル）。米イラン戦闘