検査・試験・認証は産業高度化を左右する「重要な変数」となっている。広州市市場監督管理局は11日、ICV（インテリジェント・コネクテッド・ビークル）、新型エネルギー貯蔵、低空経済（低空域飛行活動による経済形態）、半導体・集積回路などの戦略的新興産業を中心に、同市が検査・試験機関による能力強化を積極的に誘導し、技術レベルの飛躍的向上を推進していると明らかにした。中国新聞網が伝えた。自動車分野では、広州は地