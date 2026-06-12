チューダーは、「ブラックベイ クロノ」の新作として、39mmケースを採用した「ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”」を発表した。価格は93万5,000円。ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”「ブラックベイ クロノ 39 “バンブルビー”」は、チューダーの「Daring Watches」コレクションに加わる新作クロノグラフ。よりコンパクトな39mmケースを採用し、厚さも13.1mmに抑えた。最大の特徴は、ブラックのサブダイヤルを組み