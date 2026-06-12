1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける格闘ゲーム「モータルコンバット」。その実写映画化作品として、世界的ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続くシリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、大ヒット上映中！本作は5月8日（金）の全米公開直後から大ヒットを記録。初日興収では前作比約2倍となるロケットスタートを切り、見事全米No.1を獲得。さらに、全世界興行収入1億ドルを突破