1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける格闘ゲーム「モータルコンバット」。その実写映画化作品として、世界的ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続くシリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、大ヒット上映中！

本作は5月8日（金）の全米公開直後から大ヒットを記録。初日興収では前作比約2倍となるロケットスタートを切り、見事全米No.1を獲得。さらに、全世界興行収入1億ドルを突破し、世界中で熱狂的な盛り上がりを見せている。また、レビューサイト「Rotten Tomatoes」の観客スコアでも高評価を獲得し、“劇場で体感すべき映画”として話題を呼んでいます。



そしていよいよ先週末から日本でも公開を迎えると、SNS上では、「ポーズやトドメのグロさも含めて最高！今年ベスト級！！」「前作もゲームも知らないけど、ちゃんと楽しめた！」「バカおもろいのでIMAXで見て欲しい！！」「大傑作！想像以上！驚きと興奮の連続で2時間があっという間！」など熱い感想が続出。目の肥えたアクション映画ファンからも大絶賛の嵐を巻き起こしている他、人気キャラのファンアートが自然発生的に盛り上がりを見せるなど、いま日本中で最も熱い盛り上がりを見せています。

そして、前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）らに加え、本作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジが遂に参戦。演じるのは、「ザ・ボーイズ」シリーズなどで知られるカール・アーバンです。

アクションスターとしての“輝かしい絶頂期”がここに！？制作陣の愛とこだわりが詰まった、ファン必見の胸熱なサプライズ！！

この度、劇中で披露された、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）の主演映画、『アンケイジド・フューリー（檻(ケイジ)を破る怒り）』の

予告編とポスタービジュアルが、まさかの解禁！

本作の冒頭シーンで流れるこの劇中映画は、ジョニー・ケイジがかつてアクションスターとして絶頂期にいた頃の主演映画という設定。

解禁された予告編では、お馴染みのブルーのジャケットを羽織ったジョニーが、雨の降りしきる中、怪しげな倉庫で暴漢たちを相手にキレッキレの立ち回りを披露。敵に囲まれても中指を立てて不敵に笑い、「It’s showtime(キメるぜ)」の合言葉と共に、生身のド派手な肉弾戦を繰り広げていく。

90年代ハリウッドのB級アクション映画を彷彿とさせるコテコテなナレーションが炸裂し、最後は迫り来るロケットランチャーをジャンプでかわしてヘリコプターが大爆破！爆風を背に涼しい顔でサングラスを外すジョニーの、ノスタルジックかつ最高にクールな姿が収められている。

本作の制作陣は、劇中のわずか数分間のシーンのために、この『アンケイジド・フューリー』の予告編とポスターを本物のクオリティで一から制作。その熱量と愛ある遊び心が、ジョニー・ケイジというキャラクターに圧倒的な説得力を持たせている。

それもそのはず、本映像には往年のワーナー映画に対する映画愛溢れるパロディが炸裂！

ポール・ニューマン主演の不朽の名作『暴力脱獄（Cool Hand Luke）』（67）をモジった

『ケイジの暴力脱獄（Cool Hand Cage）』をはじめ、

スティーヴン・セガール主演の出世作『ハード・トゥ・キル（Hard To Kill）』（90）をモジった

『ハード・トゥ・ケイジ（Hard to Cage）』、

ジェームズ・ディーン主演の金字塔『理由なき反抗（Rebel Without a Cause）』（55）をモジった

『ケイジなき反抗（Rebel Without a Cage）』など、

映画ファンなら思わずニヤリとする、“ジョニー・ケイジ映画”の過去作がこれでもかと畳み掛けられる。

本編を既に鑑賞したファンにとっては「あの冒頭のアクションシーンは、実はこういう映画だったのか！」という答え合わせに、さらに、1本の“予告編”としても楽しめてしまう、制作陣の本気すぎるお遊びが仕掛けられた胸熱なサプライズ解禁となっている。

地球の命運を賭けた壮絶な【観戦型エンターテインメント】の裏側に隠された、アクションスターの“原点”を、ぜひ劇場の大スクリーンで二度、三度と目撃してほしい！

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『モータルコンバット／ネクストラウンド』

大ヒット上映中

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配給：東和ピクチャーズ・東宝