【BUSKERS】（和歌山市ラパン67歳）安物でしかも中古2500円と言う破格で手に入れたストラトタイプです。しかし数え切れない改造を施しております。使ったのはボディーとネックのみ。ピックアップはリアにディマジオ、センターにアルニコ、フロントにアルニコシングルタイプハムを組み込みトレモロユニットとアーム・サドルを新品に交換。コンデンサーオレンジドロップを取り付け、ナットは牛骨を自作しペグをGOTOHに付け替えて