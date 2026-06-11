【BUSKERS】（和歌山市 ラパン 67歳）

安物でしかも中古2500円と言う破格で手に入れたストラトタイプです。しかし数え切れない改造を施しております。使ったのはボディーとネックのみ。

ピックアップはリアにディマジオ、センターにアルニコ、フロントにアルニコシングルタイプハムを組み込みトレモロユニットとアーム・サドルを新品に交換。コンデンサーオレンジドロップを取り付け、ナットは牛骨を自作しペグをGOTOHに付け替えています。

肝心のサウンドはストラトらしく変貌し、ハムバッカーと組み合わせるとレスポールもどきの音を奏でてくれます。

禄寿のジジイですが愛着のあるこのギターを未だに弾きまくっております。毎日の日課でこのギターを弾いてからピアノを弾きジャスベースを嗜んでいます。安物エレキ愛好家の方に観て頂ければ幸いです。ありがとうございます。

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2500円というのは流石に安い。きっと付け替えたパーツのどれよりも安い。というか、愛着こそがギターの価値だから、価格は二の次ですね。多くの場合人は価格で物事を判断しがちなので、価格によってはガラクタ扱いするわけですけど、他人には無用でも自分にとって宝物というのが趣味人の正しき姿。ピックアップもさることながら、オレンジドロップを奉っている時点で本気度MAX。ギターとピアノとベース弾きが毎日の日課だなんて、憧憬のライフスタイルっす。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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