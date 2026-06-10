タレントの藤本美貴（41）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫・庄司智春（50）との大ケンカエピソードを明かした。視聴者から寄せられた結婚式に関する悩みに応じた動画。結婚式の準備期間のトラブルの相談に応じた後、スタッフが「やっぱ（トラブルは）ありますか準備？これ何回擦られてるかわからいですけど…」と振ると、藤本は「うちの場合は庄司さんがなかなか…どうする？どうする？って言っても止まってて」と庄