YouTuberのYamatoStyleが、「東京ディズニーランド 2026.5.20の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo Disneyland on May 20, 2026 : Part 2」と題した動画を公開した。2026年5月20日の東京ディズニーランドの混雑状況や、パーク内のフード、パレードの場所取り事情など、リアルな現地の様子をリポートしている。 動画の中盤では、アドベンチャーランドの「スクウィーザーズ