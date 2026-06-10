冷蔵庫、洗濯機、テレビ、掃除機……。家電を買うなら、少しでも安く買いたいもの。IT・家電ジャーナリストで、著書に『家電ビジネス』がある安蔵靖志氏によれば、家電をお得に手に入れるポイントは「購入時期」と「購入場所」だという。新製品の価格が一気に下がるタイミング、そして家電量販店とネット通販の賢い使い分け方を、同氏が伝授する。「発売から何ヵ月後」が狙い目？家電ジャーナリストを名乗って仕事をしていると、「