ヒット曲を連発「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」などのヒット曲を連発している男性アイドルグループのM!LK（ミルク）が、急速に存在感を高めている。キャッチーでコミカルな要素もある楽曲が、SNSやストリーミングを通じて広がり、ファンの間だけの内輪の盛り上がりを超えた社会現象になりつつある。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真を見る】美男美女がズラリ！勢いの止まらない、M!LKも所属する“大手事務所”の