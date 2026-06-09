山形県内では登山などによる山での遭難が相次いでいます。遊佐町の鳥海山ではきょう、遭難したとみられる男性が見つかり、その後死亡が確認されました。 【写真を見る】鳥海山で発見された男性の死亡確認発見時、呼吸と意識なし月山で遭難の男性の捜索続くも、未だ手がかり見つからず（山形） 消防などによりますときょう午前８時前、遊佐町の鳥海山で登山をしていた人から「遭難しているような人を見つけた」と消防に通報が