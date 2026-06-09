お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔が９日、Ｘを更新。コンビを「脱退」することを発表した。関係者によると、「東京ダイナマイト」という屋号は残り、相方・ハチミツ二郎は東京ダイナマイトのメンバーとして活動を継続するため、解散ではなく、松田は「脱退」という表現で報告。不仲などの理由は一切なく、双方で話し合った結果、今回の決断に至った。松田は「沢山考えた上で決断致しました」とし、「今まで応援して