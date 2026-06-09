東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が8日、自身のXを更新。株やFXなどで爆損した画像（スクリーンショット）を投稿し、爆損したことを報告した。【画像】気になる！ケタ違いの爆損出した水谷隼が買った株＆FX定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「6月3日…含み損解消と思って口座みたらロスカットされてるし為替も損切りしたらトレンド変わってるし株も買えば下がるし売れば