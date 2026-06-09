9.4chの「AVR-X3900H」 デノンは、新たな電流出力型DACを採用し、ワイヤレスサラウンド対応やチャンネルレベル表示などを可能にしたAVアンプ2モデルを6月26日に発売する。価格は、9.4chの「AVR-X3900H」が279,400円、7.2chの「AVR-X2900H」が202,400円。 7.2chの「AVR-X2900H」 3000シリーズは、Dolby AtmosやDTS:XのオブジェクトオーディオやAURO-3Dもサポート。全フォーマットに対応している