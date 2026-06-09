「MLB Now」が実施したアンケート…バーランダー氏は断言「Yes」ドジャース・大谷翔平投手に対する、米メディアが実施した「史上最高の選手か？」というアンケートが大きな反響を呼んでいる。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLB Now」が、公式X（旧ツイッター）とインスタグラムで投票を実施。投打で異次元の活躍を続ける二刀流の評価について、ファンから賛否両論が巻き起こっている。同メディアが実施した「ショウ