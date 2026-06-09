「MLB Now」が実施したアンケート…バーランダー氏は断言「Yes」

ドジャース・大谷翔平投手に対する、米メディアが実施した「史上最高の選手か？」というアンケートが大きな反響を呼んでいる。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLB Now」が、公式X（旧ツイッター）とインスタグラムで投票を実施。投打で異次元の活躍を続ける二刀流の評価について、ファンから賛否両論が巻き起こっている。

同メディアが実施した「ショウヘイ・オオタニは史上最高の選手か？」という究極の問いに対し、最終結果は「Yes」が59.9％と過半数を占めた。一方で「No」は16.8％、「Not yet（まだ）」が23.4％となっている。この結果には識者も反応しており、米スポーツ局「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏もコメント欄に「Yes」と投稿した。

メジャーリーグの歴史において、投打の両部門でトップレベルの成績を残す選手は大谷が唯一無二の存在だ。打者としても投手としても、過去の記録を掘り起こし、そして新たなレコードも樹立。何より、二刀流として“one of one”の歴史を樹立し続けている。ファンだけでなく、OBや記者から「史上最高の選手」と評されることも多い。

今回のアンケートで過半数を占めた肯定派からは、称賛の声が相次いでいる。「そう、断トツでね」「もし今日オオタニが引退しても、野球史上最高の選手だ」「彼のような選手は、たぶん100年、いやそれ以上現れないだろう」「現時点では、そうではないと言う方が難しい」「この議論は少なくとも1年前にはもう決着がついてるし、年を追うごとに有利な流れになってきている」といった声が寄せられた。

一方で、慎重な意見や異なる視点を持つファンも少なくない。「まだだ。まずはキャリアを最後までやり切らないと」「史上最高の選手だとは思う。でも史上最も偉大な選手だとは思わない。この2つは別だ」「投打両方で凄いのはわかる。でも最高の投手とも最高の打者とも見なされることは決してない」「MLBの歴史には上の選手がいると思う」といった声も上がっており、引退するその日まで熱い議論は続いていきそうだ。（Full-Count編集部）