元TBSアナウンサーで、現在は動画コンテンツのプロデューサーを務める国山ハセン氏（33）が29日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。局アナ時代、不満に感じていたことを打ち明ける場面があった。番組では「どっちを雇う?やる気ある凡人orないけど優秀な人」というテーマで議論に。ことの発端はX（旧ツイッター）でのあるユーザーの投稿。「その場にいるほぼ全員が『やる気がある凡人』を即