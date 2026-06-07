◇交流戦西武4―1中日（2026年6月7日バンテリンD）西武の西口文也監督（53）が元チームメートの中日・涌井秀章投手（39）の投球内容について言及した。「ボール自体は強かったと思うし、高さとかも良かった。良いボールを投げているなというふうには捉えていた」と振り返った。西武打線は4回まで1安打に抑えられたが、5回に長谷川、柘植、源田の3連打で1得点を挙げた。西口監督は「何とか点数をもう少し取りたかったけど