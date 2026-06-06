ケンドーコバヤシ、千原兄弟・千原ジュニアが２日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。この日は「六星占術」でブームを起こし、バラエティー番組では「視聴率の女王」と呼ばれた占い師・細木数子さんのことが話題に。ケンコバは、レイザーラモンＨＧが細木さんとの共演で激怒させてしまったことを述懐。「僕がＨＧに聞いてたのは…。ＨＧが目の前で腰を振って。（細木さんに）『あんた、何してんのよ…？』