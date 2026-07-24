北中米W杯はスペインの優勝で幕を閉じ、「W杯優勝」を掲げ挑んだ森保ジャパンは、ベスト32で敗退した。【衝撃画像】「ピチピチすぎ」「目のやり場に困る」“大胆なミニスカユニフォーム姿”の超人気元アイドル、スタイル抜群すぎる高学歴人気女優、日本代表を応援する美女サポーター…この記事の写真を一気に見る元日本代表でサッカー解説者の城彰二氏は、世界の強豪国の戦いぶりをどのように見ていたのか。W杯を通じて感じた