名古屋の繁華街・錦三丁目のカジノ店が摘発され、従業員と客あわせて13人が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、中区錦3丁目のカジノ店「トレス」の店長・大村拓也容疑者(31)ら従業員3人と客10人で、30日夜、スロットマシンやバカラのゲームなどの賭博をした疑いが持たれています。警察によりますと、ことし4月、店についての匿名の通報があり、30日午後10時から家宅捜索をしてスロットマシン31台などを押収しまし