初夏の金沢を華やかに彩る「金沢百万石まつり」が5日、開幕しました。尾山神社では、まつりの成功を願い祈願祭が行われました。ことしで75回を数える百万石まつりは、加賀藩の藩祖・前田利家公の偉業をしのび、金沢城に入城したとされる6月に毎年、開催されています。ことしも5日から3日間、百万石行列をはじめ、さまざまな催しが繰り広げられます。 利家公を祀る尾山神社では、関係者ら約30名が参列する中、宮司が祝詞を奏上