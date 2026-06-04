タッカーは2回にお目覚めの一発を放った【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、今季6勝目を挙げた。6回2安打無失点と好投。バットでは3安打2四球で1試合5出塁だった。試合後、グラウンドインタビューに応じたカイル・タッカー外野手は偉才に脱帽した。マウンドでは3回まで完全投球