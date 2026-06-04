タッカーは2回にお目覚めの一発を放った

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、今季6勝目を挙げた。6回2安打無失点と好投。バットでは3安打2四球で1試合5出塁だった。試合後、グラウンドインタビューに応じたカイル・タッカー外野手は偉才に脱帽した。

マウンドでは3回まで完全投球を披露した。その後も相手打線を寄せ付けず、6回を投げて被安打2、6奪三振1四球で無失点に抑え切った。また、打者としても初回の第1打席で内野安打を放つと、その後も右前打を2本運び、2つの四球を選んだ。打率は3割を超え、出塁率はリーグ1位、OPSは3位となった。

試合後、ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のフィールドインタビューにはタッカーが呼ばれた。4年2億4000万ドル（約384億円）の超大型契約で加入しながら、ここまで打撃の調子が上がらなかったが、この日は2回に5月4日（同5日）以来、約1か月ぶりの5号2ランを放った。

タッカーは大谷について問われ「打席でも、マウンドでも驚異的だよ。選手としても人間としても、言葉では言い尽くせないほど素晴らしい」と脱帽した。「あそこに立つ度に彼はベストを尽くしているし、素晴らしい仕事ぶりだ」と最敬礼した。（Full-Count編集部）