記者会見する国民民主党の古川国対委員長＝24日午前、国会国民民主党の古川元久代表代行は24日の記者会見で、超党派の社会保障国民会議で飲食料品の消費税率を1％に下げる議長案に関し「与党の責任でまとめればいい。われわれはお付き合いするつもりはない」と述べた。会議でこれまで財源を含め議論されていないと指摘。期間を限定した減税は事業者の負担が増すと問題視した。国民会議実務者会議の議長を務める自民党の小野寺