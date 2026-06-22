■これまでのあらすじ娘の希望で、亡き母が借りていた農園を引き継ぐことにした妻。しかし、隣の区画の主婦が妻の畑を平然と横切るのを見てしまい、妻はモヤモヤが止まらない。後日また隣人が横切ろうとしたので注意すると、「こっちから行く方が近いからつい！」と言われてしまう。娘がおばあちゃんのお仏壇に供えるために育てているトマト。母が私たちにたくさんの愛情を注いでくれたように、私たちもトマトにたっぷりの愛情をか