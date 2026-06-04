敵地ダイヤモンドバックス戦【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で今季6度目の二刀流出場。投げては6回を投げて被安打2、無失点。6勝目の権利を持って降板した。相手先発ギャレンと対戦した初回の第1打席では、3球目のフォーシームを捉えて二塁手のグラブをはじき、内野安打とした。107.8