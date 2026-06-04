お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、中京テレビ「太田上田」の公式YouTubeに出演。「不快な司会者ランキング」について言及した。女性誌が毎年実施する「不快な司会者ランキング」で1位を獲得してしまったという太田。「毎年、ベスト5には入ってるんですよ。常連は宮根さん、アッコさん、ちょっと前だと坂上忍で…俺なんかは3位とか2位を行ったり来たりです」とランキングについて説明。すると話を聞いていた上田晋也は