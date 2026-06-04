お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、中京テレビ「太田上田」の公式YouTubeに出演。「不快な司会者ランキング」について言及した。

女性誌が毎年実施する「不快な司会者ランキング」で1位を獲得してしまったという太田。「毎年、ベスト5には入ってるんですよ。常連は宮根さん、アッコさん、ちょっと前だと坂上忍で…俺なんかは3位とか2位を行ったり来たりです」とランキングについて説明。すると話を聞いていた上田晋也は「どうせなら1位の方がいいじゃん」とつっこんだ。

太田も「“悪名は無名よりいい”とかもいいますが…嫌われてるタレントは好きなタレントでもある、とも言いますが、俺、好きなタレントの中に1回も入ったことないんですよ。ただただ嫌われてるの。僕の場合」と吐露。「（ランキングに）届かないよりいいじゃん」という上田に対し、「朝ネットニュースを見たら1位で。ただやっぱ傷つきますよ。しょうがないじゃん、人間だから」と心の内を打ち明けた。

太田はこのランキングについて「まあ、前から嫌な予感はしてたんですよ」と、ランキング常連だった司会者たちが相次いで番組を終了していったことに危機感を覚えていたと告白。「待ってよ、いかないで、俺たち常連じゃん！って…で、俺一択なんですよ、ハッキリ言って。俺しかいないの。日本で今後、俺がダントツの可能性が相当高いんですよ」と吐露した。

上田は「これまで漫才でも毒舌吐いてきたし、嫌われにいってたから思惑通りでしょ」と指摘。太田は「そうなんですよ、理屈では」と認めた上で「でも見たときに、やっぱり傷つきますよ。悲しいですよ。日本中に嫌われてんだもん。ネタすらうけないじゃんって思っちゃう。だって嫌いなヤツのネタって、いくら面白くても笑わないでしょ。そうでしょ」と本音を漏らした。

毒舌についても「最近は吐いてない」というが、上田がすかさず「それはしょうがない。今までのイメージがあるから」と猛ツッコミ。続けて「あんたほど叩かれ続けてきたのって…ほかにタンバリンくらいじゃないか？今さらどんだけ叩かれたって変わらないでしょ」と、楽器のタンバリンに例えて笑いを誘った。

太田は「うまいこというねえ、ミスタータンバリン」と笑顔を取り戻しながらも「やっぱり年ですかね。だんだん気が弱くなってきてる」とポツリとつぶやいた。

この動画には「私はぴーちゃんのこと好きだよ」「上田も7位にいたのおもろい」「世間はぴーちゃんの真の優しさを知らない」「俺は昔から太田さん大好きだぞ」「こういう時にしっかり落ち込む太田さんが好き」と励ましやさまざまなコメントが寄せられた。