待ってました。

５月29日に全米公開され特大ヒットを記録中、“リミナルスペース”に迷い込むホラー映画『Backrooms』(バックルームズ)の日本公開が決定した。時期はまだ明かされていない。

現20歳の映像クリエイター、ケイン・パーソンズ監督の長編デビュー作となる本作は、ネット掲示板から生まれた都市伝説を映像化したもの。わずかに現実からズレている、出口の見えない黄色い部屋に迷い込む奇妙な体験を描いている。パーソンズ監督は、16歳のときにYouTubeで短編「The Backrooms（FOUND FOOTAGE）」を発表。未知の不安を掻き立てる同作は世界的バイラルを巻き起こし、シリーズで累計2億回以上の再生数を記録した。

A24とタッグを組んで完成させた本作は、公開初週で全米・世界興収ランキング１位を記録。パーソンズ監督は同記録を生み出した“史上最年少監督”となった。また、北米の初週末３日間の興収が、オリジナル・ホラー作品として映画史上１位、新人監督による長編デビュー作としても映画史上１位を記録している。

主演は『それでも夜は明ける』『サンキュー、チャック』のキウェテル・イジョフォー。共演は『アンデッド／愛しき者の不在』『センチメンタル・バリュー』のレナーテ・レインスヴェ、『クリープ』のマーク・デュプラス。

『Backrooms』（バックルームズ）

監督：ケイン・パーソンズ

出演：キウェテル・イジョフォー、レナーテ・レインスヴェ、マーク・デュプラス、フィン・ベネット他

配給：ハピネットファントム・スタジオ

ケイン・パーソンズ監督

© 2026 Backrooms Rights LLC, PC Films, LLC. All Rights Reserved.