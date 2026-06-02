野口信吾さん推奨…ハンドアイコーディネーションを養うドリル飛んでくるボールを眼で捉え、瞬時に動作へ移す能力は野球に欠かせない。とはいえ、頭では分かっていても「眼と体がうまく連動しない」と悩む選手は多いだろう。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手まで幅広くサポートする野口信吾さんは、視野を広げて眼と手を連動させる「ボール渡しドリル」を推奨している。守備においては、ボールを捕って