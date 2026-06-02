野口信吾さん推奨…ハンドアイコーディネーションを養うドリル

飛んでくるボールを眼で捉え、瞬時に動作へ移す能力は野球に欠かせない。とはいえ、頭では分かっていても「眼と体がうまく連動しない」と悩む選手は多いだろう。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手まで幅広くサポートする野口信吾さんは、視野を広げて眼と手を連動させる「ボール渡しドリル」を推奨している。

守備においては、ボールを捕ってすぐに次のプレーに移る必要がある。ここで重要になるのが、一点を見ながら周囲も把握する「周辺視」と、眼と手を連動させる「ハンドアイコーディネーション」だ。野口さんはこれらを同時に養うことが、素早い動き出しに繋がると説明。一点を凝視するのではなく、全体をぼやっと見るのがコツだという。

推奨するボール渡しは、2人が向かい合って同時にボールをトスして、捕る。お手玉を使っても構わない。棒立ちにならず、やや前傾姿勢で行う。慣れてきたら片手で捕球したり、上や下に投げたりして変化をつける。多くの人数で楽しみながら行ってもよい。

応用編として、ステップワークを組み込むドリルも推奨している。床にテープを貼るなどして作った目印に沿ってステップしながら、トスされたボールをキャッチする。「足元の周辺視を使いながら手も使い、手と眼で（ボールが）どこにあるかを探しながら」行うことで連動性が高まる。

ステップする際はバランスを崩しても、“眼線”は平行に保つ。どのメニューも「顔を動かさず、眼だけで追う」ように努める。眼と手の連動性を高めることでボールへの“反応速度”が高まり、パフォーマンス向上に繋がっていく。（First-Pitch編集部）