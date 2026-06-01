22年ぶりのプレミアリーグ王者に輝いたアーセナル。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝ではPK戦までもつれ込んだものの、トロフィーを手にすることはできなかった。しかしプレミアリーグというビッグタイトルに到達しただけでも、価値あるシーズンだったといえるだろう。しかし、PSGとのCL決勝は、守備的な戦いぶりに批判も集まった。ボールポゼッションは25％程度。仏『L’equipe』紙は、「2階建のバスを停めた」